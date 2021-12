Après une entame de match convaincante, l’OM n’a pas su tenir dans la durée et n’a pu que s’incliner face à Brest. Un résultat décevant qui poursuit la saison en dents-de-scie olympienne. Désabusé, Luan Peres ne parvient pas à expliquer cette nouvelle déconvenue.

En ouverture de la 17ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillait le Stade Brestois pour une rencontre entre deux équipes en forme. Inarrêtables, les Bretons écrivent l’histoire en enchaînant une sixième victoire consécutive en remportant un succès historique face à l’OM, (1-2). Une véritable désillusion pour les hommes de Jorge Sampaoli qui avait pourtant débuté la rencontre sur les chapeaux de roues avec à la conclusion un but de Gerson. Pourtant, au final, c’est une défaite qui a tendu les bras aux Olympiens. Un résultat inexplicable pour Luan Peres.

« Je ne peux pas expliquer le résultat de ce soir. On a fait une très bonne première période, on a eu beaucoup d’occasions. Puis je en sais pas ce qui s’est passé en seconde période. On voulait gagner, puis ils ont marqué un but, puis un autre. Ils ont eu d’autres chances. Ce manque de réalisme est difficile à expliquer. On doit marquer davantage. On doit progresser derrière et devant. On est une seule équipe« , a déclaré Luan Peres à l’issue de la rencontre au micro d’Amazon Prime.