Bixente Lizarazu est revenu sur la défaite du week-end 3-0 de l’OM face à l’OGC Nice. Malheureusement cette dernière ne le surprend pas plus que cela.

« Surpris par la défaite ? Non pas tellement. Il y a eu l’effet psychologique avec Sampaoli, mais ça ne peut pas durer longtemps. C’est une équipe qui est fragile, qui manque probablement de moteur pour tenir le rythme Sampaoli. Hier, Sampaoli a été assez honnête d’ailleurs, il ne s’est pas enflammé après les deux dernières victoires et a reconnu que c’était l’anarchie (contre Nice, ndlr). Il va limiter la casse jusqu’à la fin de la saison et après éventuellement pouvoir repartir sur une saison pleine avec une vraie préparation. » A indiqué l’ancien champion du monde 1998 sur le plateau de l’émission « Téléfoot. »