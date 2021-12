Opposé à Cannet-Rocheville en 32èmes de finale de Coupe de France ce dimanche, l’Olympique de Marseille peut, sur le papier, entrapercevoir le prochain tour. Une aubaine pour l’écurie phocéenne qui fait de cette compétition un véritable objectif.

« La Coupe de France est une compétition très importante pour l’OM. Cela fait longtemps que l’OM ne l’a pas gagnée. On va tout faire pour aller le plus loin possible. On a hâte d’être à dimanche pour faire un bon résultat et aller loin dans cette coupe. Gagner un titre est le désir du peuple. Il y a un désir populaire. On aimerait avoir cette possibilité dans un championnat difficile. Ce n’est pas une promesse mais un désir. C’est pour répondre aux supporters« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.