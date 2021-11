Cet été, Jorge Sampaoli a fait du poste de gardien de but une priorité à l’OM avec l’arrivée soudaine de Pau Lopez qui a rapidement mis Steve Mandanda sur le banc. Une situation souvent critiquée par les observateurs qu’a récemment évoqué le portier espagnol. Il décrit une concurrence saine et particulièrement motivante.

Embarqué dans une concurrence féroce par Jorge Sampaoli qui faisait de son arrivée une priorité, Pau Lopez s’est désormais totalement intégré à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol est titularisé à de multiples reprises depuis le début de la saison et rend bien la confiance qui lui a été donnée. Il est pourtant toujours comparé à Steve Mandanda. Une concurrence saine que nous décrit avec précision l’ancien portier de l’AS Roma.

« Si je suis le titulaire ? Non. Je ne me suis jamais senti titulaire au poste de gardien à Marseille. Le ‘Mister’ décide avant chaque match. Je dois être prêt pour tout. Si je joue, pour être performant. Si je ne joue pas, pour mettre Steve dans les meilleures conditions afin qu’il soit performant comme il l’a été lors du dernier match face à Metz (0-0). […] Je ne pense pas que cette concurrence soit un souci. Le problème, il est pour l’entraîneur, qui doit faire un choix. Moi, je vois le bon côté des choses : il faut être à fond tous les jours, ne jamais se relâcher. Si tu sais que tu es un titulaire indiscutable, tu peux avoir tendance à croire que c’est acquis, donc moins faire les efforts, car tu sais que tu vas jouer. Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances. Ne serait-ce que par respect, car l’entraîneur te fait confiance, et parie sur toi alors qu’il y a un gardien du standing de Mandanda dans l’effectif. Tu te dois absolument d’être à 100%. Par respect pour Steve, l’entraîneur et l’équipe« , a déclaré Pau Lopez au micro de RMC.