Steve Mandanda va disputer, pour la toute première fois depuis le mois d’août face au PAOK Salonique, trois rencontres consécutives. L’occasion pour l’emblématique capitaine de l’OM de revenir sur la féroce concurrence avec Pau Lopez.

« Il y a des moments plus simples à vivre que d’autres mais le plus important reste l’équipe. C’est ce que j’essaie de montrer et d’apporter au groupe. Quant à l’enchaînement des matchs, je l’ai fait pendant pas mal d’années, je crois. C’est toujours un plaisir d’être sur le terrain et d’enchaîner. Je prends ce qu’on me donne avec énormément de plaisir« , a confié Steve Mandanda, pressenti titulaire face au PAOK Salonique, en conférence de presse.