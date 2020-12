Toujours en quête de renforts sur le plan défensif et notamment sur les côtés, l’OM surveille un joueur prometteur qui évolue en Ligue 1. Le club olympien est intéressé par le profil de Romain Perraud (21 ans).

Spécialiste du club vice champion de France, Nicolas Filhol pense que l’OM doit rapidement tenter sa chance avec le joueur qui porte actuellement le maillot du Stade Brestois. Pour lui, Perraud possède le profil idéal pour aider les hommes de Villas-Boas à atteindre les objectifs en fin de saison.

« Perraud a été prêté une saison en Ligue 2 au Paris FC par Nice (2018/2019). Il a fait une très bonne saison, on en avait même fait un bon plan mercato. Quand il est revenu à Nice il a senti qu’il n’avait pas forcément la confiance de ses dirigeants, il a refusé de prolonger à un an de la fin de son contrat. Brest l’a acheté pour pas grand-chose, 2M€. C’était une bonne affaire, c’est sa deuxième saison en Ligue 1 et il est vraiment très bon. Son salaire est de 30000€ par mois… Ce profil me séduit. Tu étais prêt à mettre 10M€ sur Maehle, ils vont demander pas plus de 8M€ Brest sur ce dossier. Si tu es malin tu prolonges Jordan Amavi et tu lui promets un bon de sortie dans un an. » A expliqué le journaliste sur le plateau de « Football club de Marseille ».