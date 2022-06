Waldemar Kita est intéressé par le profil du joueur de l’OM Arkadiusz Milik. En conférence de presse, il a répondu avec le coach nantais Antoine Kombouaré à cette piste.

Cette information a surpris tout le monde ! Il y quelques semaines, RMC Sport révélait que le FC Nantes était intéressé par le buteur polonais de l’OM Arkadiusz Milik. En conférence de presse, Waldemar Kita a répondu à cette information, “Vous écrivez tellement de choses qu’à la fin on ne sait même plus si c’est vrai ou pas. Vous imaginez bien que l’on ne peut pas rebondir sur un nom. On ne va pas rebondir sur untel ou untel. Mais qui n’aime pas Milik? Tout le monde aime Milik. C’est un super joueur Milik. Exactement (il y a une nuance entre l’aimer et en rêver)“, s’exclame le Président des Canaris. De son côté, Antoine Kombouaré s’exprime sur cette rumeur et insiste sur l’importance de remplacer Kolo Muani, “Le profil pour moi c’est l’efficacité. A partir de là, les qualités sont différentes mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu’il nous marque 20 buts on oubliera Randal Kolo Muani. C’est la vie d’un club. L’objectif c’est surtout d’avoir un joueur efficace et que l’on gagne des matchs“, explique le coach du FC Nantes.