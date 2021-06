Tout proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille, Kevin Gameiro a finalement fait machine arrière à cause de colère des supporters Marseillais.

À la recherche de renforts offensifs cet été pour pallier les départs de Florian Thauvin, Valère Germain et celui de Dario Benedetto qui se profile, l’Olympique de Marseille a un temps été annoncé en contact avec l’ancien Parisien Kevin Gameiro. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Valence le mois dernier, le buteur de 34 ans était tour proche de signer un contrat de deux ans avec le club phocéen, mais le Français s’est finalement rétracté. Pour cause, les supporters l’ont pris en grippe et l’ont menacé depuis l’annonce de ce rapprochement. Un déferlement de haine qui l’a forcé à rebrousser chemin.

Présent sur la Chaîne L’Equipe, Olivier Bossard lui donne raison : « A sa place j’aurais fait pareil. Etre accueilli dans un club où personne ne vous veut. On parle quand même de menaces de mort sur sa famille. Je pense qu’il a tout à fait raison. Qu’il reste éloigné de ça. En plus, il y a d’autres joueurs qui pourraient voir ça et se dire que si c’est cette ambiance sombre qui les attend… ça peut jouer sur les autres. »