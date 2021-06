Olivier Bossard, chroniqueur pour L’Equipe, trouve désespérant que Kevin Gameiro a refusé de rejoindre l’OM à cause des fans marseillais.

« A sa place j’aurais fait pareil. Etre accueilli dans un club où personne ne vous veut. On parle quand même de menaces de mort sur sa famille. Je pense qu’il a tout à fait raison. Qu’il reste éloigné de ça. En plus, il y a d’autres joueurs qui pourraient voir ça et se dire que si c’est cette ambiance sombre qui les attend… ça peut jouer sur les autres », a indiqué le chroniqueur de L’Equipe, Olivier Bossard.