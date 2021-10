Auteur du but égalisateur dimanche soir en Ligue 1 contre le FC Lorient, Boubacar Kamara a enfin pu retrouver du temps de jeu. Malgré tout, un départ dès cet hiver n’est pas à exclure.

Le joueur de l’Olympique de Marseille arrive en fin de contrat en juin 2022 et ne devrait pas rester au club encore bien longtemps. Après avoir refusé deux offres de prolongation de la part de ses dirigeants, le défenseur central de 21 ans est clairement sur le départ et selon ce consultant du Phocéen, il ne restera pas toute la saison dans les Bouches du Rhône.

« Je pense que l’OM va être obligé de lâcher Kamara lors du prochain mercato. Au milieu, Marseille a Gueye ou Gerson qui peuvent jouer au poste de Kamara. Et si Longoria reçoit une offre de 15-20 millions d’euros pour Kamara, il va la prendre, c’est sûr. Après, il faudra la demande. Newcastle annonce être le club le plus riche au monde. Peut-être qu’ils vont faire une offre sur Kamara ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si je suis dirigeant de l’OM, je fais partir Kamara entre 15 et 25 ME. Plus 25 que 15… » A expliqué Didier Camizuli.