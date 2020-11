Boubacar Kamara (20 ans) se sent bien seul depuis le départ de son coéquipier Maxime Lopez qui a rejoint Sassuolo en Serie A.

« Il me manque. Incroyable. C’est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là il est plus là. C’est la vie. On savait que ça arriverait, mais pas si tard, dans la dernière journée de mercato. On ne s’était pas préparés à ça. Mais bon, tant qu’il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder », a déclaré Boubacar Kamara dans Objectif Match.

Les deux joueurs ont évolué ensemble à l’Olympique de Marseille depuis leurs débuts dans le monde du football professionnel soit en 2016.