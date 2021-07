Révélation de l’équipe depuis plusieurs saisons, Boubacar Kamara est toujours sur le départ mais le défenseur international espoir français n’a toujours pas fait sa valise. Du coup, une nouvelle saison à Marseille n’est pas à exclure.

Si plusieurs clubs comme l’AS Monaco ou encore le Milan AC semblent intéressés, seuls les Rossoneri auraient fait une offre à hauteur de 12 millions d’euros. Un montant trop bas pour le président olympien qui réclame minimum 20 millions d’euros comme l’évoque la presse en Italie. Du coup, les propositions pourraient s’amoindrir et le minot ne serait pas encore dans l’avion du départ. Si le Milan souhaite le récupérer afin de pallier les départs de Bennacer et Kessié lors de la prochaine CAN, aujourd’hui rien est fait et Kamara lui-même ne donne pas plus d’indices.

En conférence de presse, il est revenu sur son avenir et précise que tout cela reste assez flou. « Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » A-t-il déclaré devant la presse. Formé à Marseille, le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu’en 2022 et pourrait donc partir libre l’été prochain en cas de non prolongation cet été…