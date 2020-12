Boubacar Kamara a confirmé ce lundi que les négociations étaient en cours pour sa prolongation de contrat avec le club phocéen.

Présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours du match de la 17e journée de Ligue 1 face à Angers, Boubacar Kamara en a profité pour clarifier sa situation contractuelle. « Pablo (Longoria, le directeur du football) vous l’a dit. Cela a déjà commencé. Il y a eu des discussions avec mes agents, avec ma mère. Il ne vous a pas menti, il y a des discussions. »

Un temps annoncé proche d’un départ, le jeune milieu défensif de l’Olympique de Marseille semble désormais plus proche d’une prolongation. Une excellente nouvelle pour l’équipe, quand on sait le rendement précieux du joueur depuis deux saisons. L’an dernier, l’international espoir de 21 ans avait brillé au poste de milieu défensif. De quoi attiser les convoitises des plus grandes écuries européennes comme le Milan AC ou le Bayern Munich.