L’Olympique de Marseille a déçu. Ce samedi soir, le club de la cité phocéenne, actuellement 3e de Ligue 1, s’est incliné face à Brest 1-2, lors de la 17e journée de championnat. Une défaite que Boubacar Kamara prend pour lui.

« C’est une erreur de ma part. Mais je pense qu’au départ du ballon, on aurait pu mieux défendre. Cela part d’un centre sans grand danger. On a mal relancé… La frappe est totalement ratée, si je ne la touche pas de la main, il n’y a pas but. Ce n’est pas intentionnel. J’ai la main droite collée au corps, quand je me tourne, j’essaye de remettre la main gauche collée à mon corps aussi… Ça va vite. Ce penalty relance le match alors qu’on était au-dessus d’eux en première période », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

L’Olympique de Marseille devra faire mieux, en Ligue Europa, cette semaine, face au Lokomotiv Moscou, avant de se reprendre en championnat face à Strasbourg, dimanche prochain, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.