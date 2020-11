Les supporters marseillais ont tapé un grand coup en bloquant le bus de l’Olympique de Marseille ce samedi afin d’exprimer leur mécontentement. Boubacar Kamara, loin de leur en vouloir, a même tiré du positif de cet échange musclé.

« C’était un moment assez spécial. On était plutôt surpris. C’est vrai que ça nous a boostés. On les a senti présents et ça nous a fait prendre conscience de la bêtise que l’on a réalisée en C1. C’est inadmissible de montrer un tel visage en Ligue des champions après tant d’années d’attente« , a déclaré Boubacar Kamara dans une interview accordée à la Provence.

En effet, les supporters marseillais ont bloqué le bus des joueurs alors qu’il quittait le centre d’entraînement Robert Louis Dreyfus pour se rendre au stade Vélodrome ce samedi avant le match face au FC Nantes (remporté 3-1).