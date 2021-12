En fin de contrat cet été, Boubacar Kamara serait dans le viseur de Manchester United.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Boubacar Kamara (22 ans) aurait pris la décision de ne pas prolonger à en croire les informations de The Athletic. Le média britannique assure que le Marseillais va snober les prochaines offres de Pablo Longoria pour débarquer dans les rangs d’un nouveau club en 2022. Les prétendants ne manquent pas et selon le Daily Mirror, Manchester United a rejoint la course ce lundi.

Dans son édition du jour, le tabloïde explique que les Red Devils sont toujours dans le flou concernant la situation de Paul Pogba. Face aux prétentions salariales du joueur et de son agent, Mino Raiola, les dirigeants Mancuniens pourraient bien jeter l’éponge. Pas de temps à perdre donc pour lui trouver un remplaçant et le nom de Boubacar Kamara serait déjà sur les tablettes de Ralf Rangnick. Le milieu de l’OM présente l’avantage d’être gratuit et il dispose d’un salaire bien moins élevé que Paul Pogba. Reste à savoir si Manchester United arrivera à mettre le grappin sur l’international Espoirs, avant que d’autres cadors ne dégainent le chéquier en janvier. Affaire à suivre…