Buteur hier soir avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1 face au FC Lorient, Boubacar Kamara s’est rassuré malgré son erreur sur l’ouverture du score des Merlus.

Après le succès 4 buts à 1 de son équipe, le jeune défenseur français a réagit et était forcément heureux d’égaliser pour son équipe. « Il fallait vite que j’oublie. C’est fait, c’est fait. J’ai pris des risques et ça n’a pas fonctionné. Il fallait que je me reconcentre et que je ne me laisse pas perturber par ça pour ne pas que ça gâche le reste du match. Je suis resté focus et je me suis donné à 300% pour aider l’équipe au mieux pour me rattraper. Ca fait plaisir de gagner ce soir, on avait à cœur de relancer la machine. On a eu des débuts poussifs avec mon erreur qui a coûté le but. Après, je pense qu’on a bien su revenir dans le match, mettre la pression et mettre notre jeu en place. A 2-1, on a eu une période où on était mous et où ils ont pris le dessus, mais on a su bien défendre et marquer ces buts. »