Joueur clé de l’OM en cette fin de saison, Arkadiusz Milik pourrait céder cet été aux avances de Tottenham et de la Juventus Turin.

Auteur d’une excellente fin de saison sous les couleurs de l’OM, le Polonais Arkadiusz Milik n’aura pas mis bien longtemps à se faire une place dans le cœur des supporters marseillais. Mais ses 10 buts en 16 matchs de Ligue 1 ne sont pas passés inaperçus et le président Pablo Longoria aura du mal à conserver le buteur prêté par Naples depuis cet hiver. La presse britannique fait part d’un énorme intérêt de Tottenham, qui cherche déjà à pallier le départ d’Harry Kane. De son côté, le média italien Tuttosport le met dans la liste des priorités de Massimiliano Allegri, de retour sur le banc de la Juventus Turin la saison prochaine.

L’avenir d’Álvaro Morata chez les Bianconeri est incertain et le technicien italien aura besoin d’un vrai 9 la saison prochaine pour épauler Cristiano Ronaldo. Milik présente le profil idéal et la Juve n’aurait besoin de débourser que 20 millions d’euros cet été pour s’attacher les services du joueur de 27 ans. Car si l’OM a bien l’intention de lever son option d’achat lors du prochain mercato, Milik pourrait demander à partir pour un plus gros afin de s’assurer une place dans la sélection polonaise en 2022, pour la Coupe du monde au Qatar.