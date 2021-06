Cet été, l’OL a décidé de concurrencer l’OM pour le transfert du jeune attaquant turc Kerem Aktürkoğlu.

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de renforts offensifs cet été, alors que Florian Thauvin et Valère Germain ont déjà fait leurs valises, que Dario Benedetto ne devrait pas tarder à suivre et que l’avenir d’Arkadiusz Milik est toujours incertain. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme Thiago Almada et Amine Adli. Selon les informations du média turc En Son Haber, le club phocéen pisterait également le jeune Kerem Aktürkoğlu, qui évolue au poste d’ailier gauche au Galatasaray SK.

Seul hic, l’OM n’est pas tout seul sur le dossier. L’Olympique Lyonnais, qui cherche également à pallier les départs de Memphis Depay et Islam Slimani, souhaite aussi miser sur le joueur de 22 ans. D’après certaines sources, Pablo Longoria garderait tout de même une longueur d’avance sur l’OL et le président marseillais aurait transmis une première offre à hauteur de 10 millions d’euros. Cependant, le dossier ne devrait pas s’accélérer avant la fin de l’Euro pour la Turquie et le retour de Kerem Aktürkoğlu dans son club.