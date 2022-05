Milieu emblématique des Verts, Julien Sablé est passé tout proche de rejoindre l’OM il y a maintenant 15 ans.

Aujourd’hui entraîneur adjoint de Pascal Dupraz à l’AS Saint-Étienne, Julien Sablé a avoué cette semaine dans les colonnes de L’Equipe qu’il a encore en travers de la gorge son transfert raté à l’Olympique de Marseille en 2007.

« Mon plus gros regret ? De ne pas être allé au bout de mes convictions en signant à l’OM. Notamment en 2007. J’étais allé visiter la Commanderie. On était tombés d’accord avec José Anigo et Pape Diouf, qui avait été mon premier agent. Roland Romeyer l’était aussi pour me laisser partir pour 2,5 millions d’euros, soit en dessous du prix du marché. Sauf que je n’ai plus eu de nouvelles de l’OM pendant 15 jours. Lens se manifeste. Il me propose de passer mon salaire de 50 000 à 100 000 euros brut par mois, soit 10 000 de plus que l’OM. L’agent n’était pas un moteur, je ne veux pas y aller. Mais Guy Roux (entraîneur de Lens en 2007) me séduit et je finis par lui donner ma parole. Ainsi qu’au président Martel. L’OM a rappelé le lendemain à 7 heures. Trop tard. »