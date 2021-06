Vainqueur du Scudetto avec l’Inter Milan, Arturo Vidal est un homme heureux. Désormais à la Copa America avec le Chili, le vétéran n’est pas brillant mais reste un leader de vestiaire indispensable. Pressenti un certain à l’OM, l’entourage du Chilien détruit de nouveau toute rumeur. Arturo Vidal n’ira pas à Marseille.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival musclé avec le départ et l’arrivée de nombreuses nouvelles têtes. A son arrivée, Jorge Sampaoli a déclenché de nombreuses rumeurs. Très proche de certains joueurs en Europe, le nom du Chilien Arturo Vidal (33 ans) a très rapidement été évoqué sur la Canebière. Pourtant, il n’en est rien et son entourage dément une nouvelle fois. Si le Chilien quitte l’Inter ce sera pour une destination exotique, ni plus, ni moins.

« Arturo Vidal veut rester à l’Inter, cela ne fait aucun doute. Cependant, il a des offres importantes du Moyen-Orient et une offre importante d’un club chinois« , a déclaré l’entourage du joueur pour La Tercera.