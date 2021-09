Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a pointé du doigt ce qui a manqué à ses joueurs afin de remporter son opposition avec le SCO Angers, (0-0) : la réussite. Une inefficacité offensive qui l’agace, ses attaquants n’ont pas fait le travail.

« On a eu 3 ou 4 occasions de marquer pour gagner ce match. On est tombé face à une équipe bien regroupée et qui jouait derrière le ballon. On était face à une formation qui voulait avant tout défendre et ne pas encaisser un but. Mais la rotation n’a pas entraîné ce résultat, on a changé des joueurs car il le fallait, il faut s’habituer car on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours donc il y aura une rotation naturelle. Mais le résultat n’est pas dû à ce turnover, il est lié à un manque de réussite. »

Un message clair de la part du technicien argentin qui cible indirectement l’inefficacité de ses offensifs alignés sur la pelouse hier soir face à Angers, lors de la 7ème journée de Ligue 1. Luis Henrique, Bamba Dieng et Harit étaient les trois attaquants présents au coup d’envoi. Ils n’ont pas su faire trembler les filets malgré les nombreuses occasions que l’Olympique de Marseille a pu se créer.