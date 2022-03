Rolland Courbis tient à défendre Jorge Sampaoli qui est annoncé depuis plusieurs jours sur le départ en fin de saison. Il trouve que le technicien argentin n’est pas le seul responsable dans cette histoire.

« Les problèmes ont démarré après le match aller à Monaco (victoire 2-0, ndlr). Dès que l’OM a attaqué un calendrier avec un match tous les trois jours, les soucis ont commencé. Jorge Sampaoli a sa part de responsabilité, bien évidemment, comme tous les entraîneurs. Mais je suis inquiet : j’espère que le pire n’est pas à venir. Quand je vois le programme qui arrive… Avec cet effectif-là, ce n’est pas possible de perdre 22 points à domicile, et ce n’est pas terminé. Mais réclamer le départ du coach est prématuré. Le virer et mettre qui à sa place ? Les erreurs, ce n’est pas maintenant qu’elles sont commises. La plus grosse a été faite la saison passée quand tout le monde a été content de terminer 5e pour disputer la Ligue Europa. Ça a bousillé le calendrier. » Précise l’ancien coach du Montpellier HSC sur les ondes de ‘RMC.’