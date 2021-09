Présent en conférence de presse d’avant match à la veille de la rencontre face à l’AS Monaco, Jorge Sampaoli s’est montré très froid en évoquant le mercato marseillais. Mécontent il estime que son effectif n’est pas assez conséquent et manque de profondeur pour paré aux différentes compétitions à venir.

« Il y a la position de l’entraîneur qui veut le mieux pour l’équipe et celle du club, qui n’a pas pu construire l’effectif espéré. Nous devons le comprendre, l’accepter et travailler avec ce que l’on a. Nous aurions aimé avoir un attaquant de plus, nous savions les intentions du club sur Kamara dans sa dernière année de contrat et sur le départ de Caleta-Car. Il y avait beaucoup d’incertitudes en fin de mercato, il fallait deux recrues pour jouer les deux compétitions à venir. Notre effectif n’est pas assez conséquent« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse d’avant match.