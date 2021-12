En posant ses valises dans la cité phocéenne, Jorge Sampaoli a entraîné de nombreux bouleversements au sein du club dont l’hégémonie de Steve Mandanda. Une situation conflictuelle qu’évoque le technicien argentin.

Capitaine emblématique de l’OM, Steve Mandanda est désormais cantonné au banc. Une situation qui le pousse à envisager un départ. Courtisé par de nombreux clubs français, dont notamment l’AS Saint-Etienne, l’ancien international français se poserait de plus en plus de questions sur son avenir. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Jorge Sampaoli a usé de la langue de bois en renvoyant la balle vers son propre joueur. Le technicien argentin ne souhaite pas évoquer l’avenir de son gardien de 36 ans. Une situation conflictuelle qui pourrait expliquer encore un peu plus les envies d’ailleurs de Steve Mandanda.

« Il a beaucoup d’années de carrière, il ne m’a rien communiqué et ne m’a pas fait part de ses inquiétudes sur son avenir. C’est plus à lui de répondre à ça« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse alors qu’il était interrogé sur l’avenir de son deuxième gardien.