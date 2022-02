Jorge Sampaoli, entraineur de l’Olympique de Marseille, était en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz, dimanche à 20h45, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’entraineur argentin a expliqué ses choix tactiques qu’il assume.

Après la défaite, 2-1, sur la pelouse de l’OL puis la victoire, 5-2, contre le SCO Angers, l’Olympique de Marseille a été giflé, 4-1, sur la pelouse de l’OGC Nice lors des quarts de finale de Coupe de France. À l’issue de cette débâcle, l’entraineur Olympien, Jorge Sampaoli a été énormément critiqué notamment sur ses choix tactiques. En conférence de presse, l’argentin est revenu sur ses choix qu’il assume.

« Mes choix sont dus à l’adversaire. Nice bloque l’axe, c’est pour ça que Payet était sur l’aile gauche, pour profiter des espaces laissés sur les côtés et afin de passer au-dessus du milieu niçois. Concernant, les latéraux, il fallait neutraliser Gouiri et Kluivert qui sont très forts en un contre un. L’absence de Kamara et Gueye nous a obligés à mettre Rongier au centre, et donc pas à droite. On avait moins le contrôle du jeu face à une équipe de Nice qui pressait. Après avoir revu le match, défensivement j’aurais fait la même chose mais, offensivement, j’aurais peut-être opté pour Lirola qui attaque mieux, même si cela implique qu’il aurait souffert face à Gouiri. Ce qu’il faut retenir de ce match, c’est que quand on ne joue pas, on souffre et on défend mal, au-delà du système utilisé » , a expliqué le coach phocéen

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille aura l’occasion de réagir sur la pelouse du FC Metz en clôture de la 24e journée de Ligue 1.