Au cours d’un entretien accordé au Canal Football Club et à Samir Nasri dimanche dernier, Jorge Sampaoli ne s’est pas gêné pour mettre la pression sur Pablo Longoria en clamant qu’il souhaite des joueurs de qualité pour la saison à venir.

Depuis qu’il a pris les rênes du club olympien, Pablo Longoria fait le job et semble y mettre du coeur à l’ouvrage. Le président olympien a permis la venue de 11 joueurs l’été dernier (Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit), 2 cet hiver (Cédric Bakambu et Sead Kolasinac) et un qui arrivera en fin de saison (Samuel Gigot). Mais cela ne semble pas suffire à l’entraineur argentin. Effectivement, Sampaoli cherche à recruter des joueurs expérimentés afin de faire progresser l’équipe.

« Cette équipe peut progresser. Elle va progresser avec des joueurs qui ont le niveau pour la faire progresser. Pour ce type de jeu, comme le fait Manchester City, il faut des joueurs qui ont les capacités pour gagner des matches de cette manière. Pour moi, le football ne dépend pas de l’entraîneur, ça appartient aux joueurs. L’année où j’étais à Séville, j’ai beaucoup appris de toi (Nasri). J’apprends des joueurs, je n’apprends pas dans un livre. J’ai donc besoin de joueurs qui au-delà d’assimiler l’idée, ont la qualité pour l’appliquer » L’entraineur n’hésite pas à réclamer « une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe ».