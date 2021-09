Dans les nombreuses recrues arrivées à l’OM cet été, Jorge Sampaoli a tenu à recruter un gardien afin d’entrée en concurrence avec Steve Mandanda. Pau Lopez a débarqué et est aujourd’hui titularisé au détriment de la légende marseillaise. Un statut de privilégié pour l’Espagnol que ne comprend pas Kevin Diaz. Selon lui, la raison est simple, Jorge Sampaoli préfère tout simplement ses hommes aux anciens du club.

« Pau Lopez a une seule qualité, c’est d’être Espagnol. Il ne joue pas parce qu’il parle la même langue que l’entraîneur ou le président, non. Mais c’est un gardien qui a été formé à la sauce espagnole, dans un esprit où les gardiens participent au jeu. Maintenant, il a peut-être fait un beau passage au Betis Séville, je ne sais pas. Mais avec la Roma, je l’ai vu deux fois contre l’Ajax, et je l’avais trouvé médiocre avec les pieds. Donc que l’OM recrute un gardien pour remplacer Mandanda, je l’entends. Car Mandanda est en fin de carrière. Mais tu ne peux pas dire que tu mets Pau Lopez devant une légende de l’OM pour une qualité qu’il n’a pas… Sampaoli doit dire qu’il a simplement choisi Pau Lopez, car il le préfère, mais pas parce qu’il a une meilleure relance ou une meilleure vision du jeu. Je ne trouve pas que sur sa ligne Pau Lopez soit meilleur que Mandanda. Ce n’est pas un gardien plus moderne. On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais ce n’est pas un bon gardien. C’est un portier moyen, je ne sais pas s’il a le niveau pour être le numéro un de l’OM cette saison, comme je ne sais pas si Mandanda a ce niveau-là ou pas…«