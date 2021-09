Jordan Amavi, de retour sur une pelouse de Ligue 1 avec l’OM, n’avait pas manqué au journaliste marseillais Romain Canuti.

« C’étaient ses premières minutes cette saison et c’est peu dire que Jordan Amavi a ravivé les vieux démons. On a vu un Jordan Amavi avec des relances un peu difficiles, des tacles pas très maîtrisés, des glissades même. Ça ne nous a pas rappelé la meilleure période de Jordan Amavi à l’OM, et on n’a pas envie de rire en se disant qu’il a encore quatre ans de contrat pour montrer un meilleur visage… », a indiqué le journaliste du Phocéen.