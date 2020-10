Le jeune défenseur danois Joakim Maehle aurait dû rejoindre l’OM cette saison en remplacement de Bouna Sarr, parti au Bayern Munich. Mais c’était sans compter la gourmandise des dirigeants de Genk.

Buteur hier soir avec le Danemark, lors d’un match amical face aux Îles Féroé (4-0), Joakim Maehle a profité de son passage au micro de BT Sport pour revenir sur son transfert manqué à l’Olympique de Marseille. Une trahison qu’il ne digère toujours pas…

« Lorsque j’ai reçu l’appel du directeur sportif me disant que l’accord a échoué, je me suis assis sans voix. J’ai jeté le téléphone loin de moi. Je n’avait rien à dire. Je me suis senti piétiné. C’était dur de dormir. Le DS m’a dit qu’il n’y a pas eu d’accord car ils ont demandé un peu plus d’argent. Je suis très déçu. Vous pouvez également le sentir chez le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria, si vous avez lu ce qu’il a dit, à quel point il a été déçu. Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu. Ce que vous pouvez lire sur 12-13M€ est exact. Je ne connais pas les détails, mais je sais que Genk avait un bonus qui est venu du conseil d’administration à la dernière minute. »