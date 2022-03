Pointé du doigt pour son surpoids il y a quelques saisons, Dimitri Payet a mis les choses au clair.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, Dimitri Payet en a profité pour clouer le bec aux détracteurs qui le critiquaient sur son poids au début de la saison 2020-21. Aujourd’hui élément indispensable du système de jeu de Jorge Sampaoli, le Réunionnais fait le bonheur du Vélodrome malgré quelques piques persistantes.

« Je ne sais pas comment le prendre. Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait. Cela a souvent été le paratonnerre, pour dire ‘s’il n’est pas bon, c’est parce qu’il est gros’. Honnêtement cela ne m’a pas touché plus que ça. Ce sont des choses qui se disent et sur le moment on peut dire beaucoup de choses. Quand cela ne va pas dans la tête, généralement les jambes ne suivent pas. Je pense que c’était plus ça qu’un réel problème de poids. »