Après une entame de match convaincante, l’OM n’a pas su tenir dans la durée et n’a pu que s’incliner face à Brest. Un résultat décevant qui brise la belle série olympienne qui avait placé les Marseillais sur le podium. Un scénario qui a fait dégoupiller Alvaro Gonzalez.

En ouverture de la 17ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillait le Stade Brestois pour une rencontre entre deux équipes en forme. Inarrêtables, les Bretons écrivent l’histoire en enchaînant une sixième victoire consécutive en remportant un succès historique face à l’OM, (1-2). Une véritable désillusion pour les hommes de Jorge Sampaoli qui avait pourtant débuté la rencontre sur les chapeaux de roues avec à la conclusion un but de Gerson. Pourtant, au final, c’est une défaite qui a tendu les bras aux Olympiens. Un résultat qui a tout simplement fait péter les plombs à Alvaro Gonzalez.

« Je ne comprends pas qu’on puisse jouer comme une grande équipe pendant plus d’une heure et faire de la merde comme ça pendant 10 minutes. Je ne sais pas si c’est une question de mentalité, je ne sais pas non plus s’il y a penalty, mais on peut s’en vouloir de ne pas gagner ce soir. On doit marquer ce deuxième but, je suis dégouté parce que c’est incroyable, on ne peut pas jouer comme ça. […] On gagne à la maison le weekend dernier puis à Nantes et on fait ça, c’est incroyable« , a déclaré un Alvaro Gonzalez furieux au micro de Prime Video.