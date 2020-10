Aujourd’hui consultant pour la chaîne Téléfoot, Christophe Jallet prend la défense de Dario Benedetto en grand difficulté cette saison.

L’ancien joueur de l’OL et du PSG vole au secours de l’attaquant Argentin et pointe du doigt ses partenaires qui l’entourent sur le terrain.

“Il aurait plus de facilité à se créer des occasions dans le petit jeu, en remise, en déviation. Là, il est capable de se créer beaucoup d’espace. Avec un joueur comme Dimitri Payet derrière lui, ça serait plus facile. Dans ce système, il est esseulé. Il y a moins de soutien de Sanson et Rongier. Il reçoit rarement le ballon dans de bonnes conditions. Jouer tout seul devant, c’est compliqué. À mon époque, pour moi, ça allait, car on avait beaucoup de maîtrise du ballon. Quand tu joues en point d’appui et que personne ne vient en soutien, c’est immédiatement très compliqué.” Indique-t-il.