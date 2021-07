Mecha Bazdarevic a donné son avis sur la préparation de l’Olympique de Marseille et ce recrutement ambitieux du club phocéen.

« Il est difficile de se faire une idée pour la suite avec les matchs amicaux. Mais ma première impression, c’est que l’équipe de l’OM me parait assez fraîche physiquement et mentalement. C’est intéressant dans le jeu, même s’il manque naturellement les automatismes entre les joueurs pour arriver à ce jeu offensif de possession que souhaite Sampaoli. Il va falloir encore du temps pour y parvenir. S’ils arrivent tous à jouer ensemble, ça peut être très intéressant parce que ce sont tous de très bons joueurs », a indiqué Mecha Bazdarevic sur le phocéen.

Avant de poursuivre : « J’ai regardé les matchs de Lyon aussi, et à ce stade, je suis plus optimiste pour Marseille, ils sont en avance, surtout s’ils récupèrent Pol Lirola. Je les trouve même plus prometteurs que les autres concurrents au podium en dehors du PSG. Pour moi, il ne manque plus qu’un joueur de très haut niveau, un joueur au-dessus du lot, et là, ça peut faire très mal. Cela peut être Milik, bien sûr, qui est un vrai footballeur. Le top serait de retrouver le vrai Milik. Avec ça, on va voir exactement ce que veut mettre en place Sampaoli. »