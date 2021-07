Né en région parisienne, Mattéo Guendouzi va devoir redoubler d’efforts sur le terrain pour se faire une place dans le cœur des fans de l’OM.

Arrivé hier en prêt à l’Olympique de Marseille en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a donné sa première conférence de presse cet après-midi. Le capitaine des Bleuets a notamment évoqué son passé de Parisien, qu’il compte bien mettre de côté pour se faire accepter par les supporters du Vélodrome.

« J’ai vraiment été attiré par le projet à partir de mes discussions avec le président et le coach Sampaoli. J’ai senti de la confiance de leur part. On a tout de suite parlé de football, on a eu un bon feeling. Je remercie sincèrement Pablo Longoria, il a fait beaucoup pour ma venue ici. J’ai joué très jeune au PSG, mais je vivais à Saint-Germain-en Laye, c’était juste le club de ma ville, je le représentais. Aujourd’hui je suis focalisé sur l’OM, je suis là pour le club, les fans, le peuple marseillais, et on m’a déjà montré de l’amour ici, je veux le rendre sur le terrain en mouillant le maillot. »