Dans une interview accordée à l’Équipe, Florian Thauvin, joueur des Tigres de Monterrey, explique qu’il était proche de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille.

Florian Thauvin aurait pu rester à l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018 explique dans les colonnes de l’Équipe que Pablo Longoria, président olympien, a tout fait pour convaincre l’ailier droit de rester dans la cité phocéenne mais ce dernier n’avait plus la tête à Marseille.

« J’ai été à deux doigts de prolonger. Pablo Longoria a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement. Mais j’avais fait le tour de Marseille. Il aurait fallu que je sois à 100 % dans ma tête pour rester à l’OM. Ce n’était plus le cas. Ma motivation n’était plus totale. Je le sentais bien intérieurement. J’étais appelé ailleurs. J’avais besoin de changer à 28 ans. J’avais déjà réalisé mon rêve de jouer à l’OM. C’était bien aussi pour le club de tourner la page », a confié Florian Thauvin.

Avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a joué 281 matchs toutes compétitions confondues pour 86 buts et 61 passes décisives.