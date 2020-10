Jean-Philippe Durand, ancien joueur de l’OM, a livré son analyse après la défaite du club phocéen contre Manchester City (0-3) pour le compte de la 2ème journée de la Ligue des Champions. L’ancien olympien a surtout aimé la performance de Kamara.

“Boubacar Kamara a été le Marseillais le plus performant et le plus régulier. C’est le seul qui a su rivaliser en termes de récupération. Il a eu la puissance pour cela et il n’a pas eu peur de jouer, même sous la pression. Il était un peu trop seul pour que l’OM puisse espérer mieux. Après, Jordan Amavi n’a pas fait un mauvais match, même s’il est apparu très en retard sur le dernier but (Sterling, 81e)”, a indiqué Jean-Philippe Durand dans les colonnes de L’Equipe.

Avant de poursuivre sur les chances d’une qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions : “Je n’y crois pas trop. Les Marseillais vont se battre avec l’Olympiakos pour la troisième place et la Ligue Europa, mais pour la Ligue des champions, la marche me paraît trop haute. Ce qui m’inquiète, c’est que je ne vois pas trop la marge de progression de cette équipe. Bien sûr, Payet et Benedetto peuvent retrouver un niveau supérieur. Mais ce niveau-là exige davantage.”