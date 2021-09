Les violences lors des matchs de Ligue 1 atteignent cette année de sacrée sommets. Ce mercredi, après le match entre Angers et l’OM, un accident tragique a eu lieu.

Ce mercredi les incidents entre les supporters d’Angers et de l’OM se son révélés tragiques pour les fans olympiens. Et outre les affrontements après le coup de sifflet final, c’est un minibus qui ramenait des ultras de l’OM a été impliqué dans un accident mortel. Un décès est à déplorer, tandis que 8 autres fans sont hospitalisés.

« Les causes et les circonstances de cet accident demeurent inconnues ce matin. Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt. A tous les fidèles des Fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM. Aussitôt la nouvelle connue, Pablo Longoria le président du club, très affecté, a décidé de se rendre aujourd’hui même auprès des victimes de ce terrible accident », a annoncé l’OM dans un communiqué.