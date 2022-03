Pierre Ménès n’est pas du tout tendre avec l’Olympique de Marseille avant la nouvelle défaite à domicile 1 but à 0 face à l’AS Monaco ce dimanche soir dans le match de la clôture de la 27e journée de Ligue 1.

« On a vu un OM désespérant. (…) Cela fait un moment qu’on dénonce ce joyeux boxon et on a vraiment l’impression que les joueurs y perdent leur football. Pourtant, la première mi-temps olympienne était tout à fait cohérente, avec une domination globale et quelques occasions. (…) Après le repos, changement de décor total. Les Monégasques ont beaucoup mieux contrôlé la partie en récupérant le ballon plus facilement. Il faut dire que les Marseillais semblaient ne plus avoir de jus au bout de 50 minutes de jeu. Le problème me semble physique, je ne sais pas ce qu’ils font à l’entraînement mais les joueurs ont l’air cramés. (…) À l’arrivée, c’est une bonne affaire pour l’ASM qui se replace elle aussi au classement et un nouveau camouflet pour l’OM qui reste sur 1 point pris sur 9 et voit Rennes revenir à un point. Il ne faudrait pas que Sampaoli pousse le mimétisme avec Bielsa jusqu’à finir au pied du podium. Ce qui serait un terrible échec. » A expliqué Pierre Ménès sur son blog.