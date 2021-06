L’Olympique de Marseille est très actif sur ce mercato estival. Les Olympiens attendent leurs premières recrues et Konrad de la Fuente devait poser ses valises dans la cité phocéenne ce vendredi. Malgré tout, les choses traînent quelques peu.

Ce vendredi, « RMC » évoque un léger retard dans le dossier et précise que le joueur de 19 ans ne sera pas officiellement marseillais ce jour. Rien de grave, mais le joueur du Barça ne pourra pas effectuer sa visite médicale dans l’immédiat suite à un problème logistique. Cette dernière est reportée début de semaine prochaine comme le média français l’a précisé. Rappelons que l’Américain va bel et bien signer dans le sud de la France contre une somme de 3,5 millions d’euros plus un pourcentage à la revente. La recrue s’engagera pour 4 ans.