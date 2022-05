Eliminé jeudi dernier en demi-finale de la Ligue Europa Conférence après un match nul et vierge contre le Feyenoord Rotterdam, l’Olympique de Marseille s’est ressaisit ce dimanche en championnat contre le FC Lorient. Les Olympiens sont à deux matchs de la qualification en Ligue des champions.

Après le succès probant 3 buts à 0 contre le FC Lorient, Luan Peres est revenu sur cette rencontre et il est fin prêt à défendre cette place de dauphin du PSG avant les deux dernières journées de championnat. « On sort d’un match compliqué contre Feyenoord. Cette élimination était décevante. Il fallait tourner la page. On est fort mentalement, on l’a prouvé à Lorient en réagissant avec la victoire et en accomplissant une belle prestation. C’est sûr qu’on va garder cette 2e place. L’OM est un très grand club, nous sommes de très grands joueurs. On va tout donner pour garder cette 2e place. » Explique le latéral brésilien après la victoire face aux Merlus.

Avec trois points d’avance sur l’AS Monaco et 6 sur le Stade Rennais qui a encore un match en retard, Marseille semble l’équipe la mieux placée pour arracher une qualification en C1 la saison prochaine. Méfiance car il reste deux matchs à commencer par le déplacement à Rennes samedi prochain, avant la réception du RC Strasbourg dans deux semaines.