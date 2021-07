Un temps annoncé comme la future grosse recrue de l’OM, Philippe Coutinho n’a eu aucun contact avec le club français jusqu’à présent.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, alors que le FC Barcelone essaie de se débarrasser de lui et de son énorme salaire, Philippe Coutinho n’aurait eu aucun contact pour le moment avec le club phocéen. D’après les informations du Mundo Deportivo, le président Pablo Longoria aurait laissé le dossier au placard à cause justement du salaire XXL du Brésilien (plus de 24 millions d’euros par an), trois fois supérieur à celui de Dimitri Payet.

Le média espagnol précise que le patron de l’OM a également abandonné la piste Samuel Umtiti pour la même raison. L’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de faire de folies en ce qui concerne les salaires, cet été et l’entraîneur Jorge Sampaoli souhaiterait conserver un niveau cohérent entre les différents joueurs. Le Milan AC pourrait offrir une porte de sortie à Philippe Coutinho, à condition que le Brésilien accepte également une grosse diminution de salaire.