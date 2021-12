Il est sans doute déjà l’une des révélations de l’année mais à 21 ans Bamba Dieng s’éclate sous les ordres de Jorge Sampaoli. Formé à l’Olympique de Marseille, le jeune olympien ne cesse d’être comparé aux légendes marseillaises. Une mauvaise habitude pour Mamadou Niang.

Auteur de 4 buts et d’une passe décisive en 18 rencontres disputées, Bamba Dieng est l’une des révélations de l’année en Ligue 1. Véritable poison dans la surface, seule son manque d’efficacité est pointé du doigt. Pour le reste, ses qualités ne cesse d’être vantées.

« J’aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualités, Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser. Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller. […] Nos jeux n’ont pas de similitudes. Mamadou Niang, c’est Mamadou Niang. Bamba Dieng, c’est Bamba Dieng. Il faut arrêter de faire des comparaisons, souvent ça met trop de pression sur les épaules d’un joueur. Il a ses propres qualités, il les utilise très bien pour le moment. J’espère que ça va continuer comme ça« , a déclaré Mamadou Niang dans un entretien accordé à La Provence.