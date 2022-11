Si le tacticien Igor Tudor avait convaincu toute la cité phocéenne quelques semaines après son arrivée, tous les espoirs marseillais sont en train de partir en fumée. En effet, de 2e à 5e de Ligue 1 puis éliminée de toutes les compétitions européennes, la capacité du Croate à diriger l’Olympique de Marseille commence à être remise en question.

L’Olympique de Marseille avait très bien débuté la Ligue 1 cette année. En effet, avec 7 victoires et 2 matchs nuls à la 9e journée, les Marseillais étaient seulement à un point du PSG, leader. Cependant, depuis la déroute à domicile contre Ajaccio (1-2), Tudor ne trouve plus la solution et a enchaîné 1 nul contre Strasbourg et 2 défaites contre Lens et le Paris Saint-Germain. Relégués à la 5e place du championnat, là où rayonnait Igor Tudor, la place du Croate est de plus en plus questionnée. La victoire contre Lyon a quelque peu amélioré le bilan du tacticien. Mais pas que point de l’épargner.

En Ligue des champions, c’est pire. Si l’Olympique de Marseille était dans une terrible série de défaite après les échecs contre Tottenham et Francfort, les joueurs de la cité phocéenne se sont bien rattrapés contre le Sporting Portugal en enchaînant deux victoires. Cependant, la catastrophe a sonné lorsque Francfort et Tottenham se sont imposés (tous deux sur un score de 2-1). Avec des choix tactiques questionnables, comme la place de Mattéo Guendouzi et des informations mal transmise, le coach des Marseillais n’a jamais autant été remis en question.

Qui pour le remplacer ?

Dès cet été, des rumeurs de remplacement d’Igor Tudor ont fleuri. D’abord, parce qu’il s’est mis le Vélodrome à dos en envoyant l’enfant-chéri Dimitri Payet sur le banc. Ensuite, parce qu’il était pressenti pour remplacer Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus, un club qu’il a connu en tant que joueur, si ce dernier venait à être débarqué. Les noms de Marco Rose, Marcelino et Roberto De Zerbi, notamment, avaient circulé. Et même celui de… Marcelo Bielsa ! Eh oui, El Loco est libre depuis de Leeds United, en février dernier.