Avant le match à Strasbourg ce samedi soir en championnat, Igor Tudor s’est montré plutôt confiant devant les médias, alors que son équipe reste sur quatre défaites de suite toutes compétitions confondues et doit impérativement retrouver le chemin de la victoire.

De passage devant les médias avant ce déplacement sur la pelouse de La Meineau, le technicien croate de l’OM s’est montré rassurant avant cette rencontre très importante pour la suite de la saison. Et il ne changera pas ses plans pour autant.

« Si on regarde nos derniers matchs, on a fait de beaux matchs, c’est positif même si on n’a pas pris les points. Je vais même vous dire : les deux derniers matchs m’ont plus plu que ce qu’on a fait sur les derniers mois. Quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd les plus nuls. C’est le foot, ça a toujours été comme ça. On a perdu nos deux derniers matchs, mais c’était deux bons matchs. Dans le foot, le coach doit juste se concentrer sur les prestations. Parfois, ça ne suffit pas pour obtenir des résultats positifs. On a plus couru sur les derniers matchs. On est plus forts, plus intenses. Je respecte votre travail de journaliste et je sais que quand les résultats ne sont pas là, on essaye de trouver les coupables et les raisons du problème, mais un entraîneur doit trouver les réponses concrètes. Je ne vais pas changer ma façon de coacher. »