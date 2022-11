Arrivé à Marseille cet été, le défenseur central ivoirien enchaîne les pépins physiques. A peine revenu de blessure, l’ancien joueur de Manchester United est à nouveau à l’infirmerie.

De retour à la compétition mardi face à Tottenham, Eric Bailly n’a pas tenu longtemps. Il a rechuté au bout de seulement 9 minutes. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien croate a donné des nouvelles du défenseur central. « On doit faire des examens supplémentaires pour Eric Bailly. C’est un leader de haut niveau et nous sommes désolés qu’il ne puisse pas nous aider plus », a-t-il déclaré.

