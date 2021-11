Cet été, l’Olympique de Marseille a enregistré des renforts d’envergure avec le recrutement de nombreux talents revanchards. Parmi eux, le portier espagnol Pau Lopez, recruté afin de concurrence un Steve Mandanda vieillissant. Un recrutement orchestré par Jorge Sampaoli qui souhaitait renforcer ce secteur en particulier.

Présent avec les Bleus à Clairefontaine à l’occasion du dernier rassemblement de l’année, Hugo Lloris a été invité à commenter la situation délicate que traverse son compatriote et ancien coéquipiers dans le groupe France, Steve Mandanda. Comme à son habitude, le capitaine français a botté en touche : « La situation de Mandanda ? Je vois ça de l’extérieur. Affectivement, ça me touche, car Steve demeure ultra-compétitif. J’ai beaucoup d’admiration pour l’homme, le coéquipier, le sportif de haut niveau et ce qu’il représente à Marseille. J’ai aussi partagé une saison avec Pau Lopez à Tottenham. Il a un profil différent » a déclaré Hugo Lloris dans des propos relayés par Le Parisien.