L’Olympique de Marseille a confirmé le départ de son défenseur latéral japonais Hiroki Sakai.

Le joueur était arrivé libre en 2016, après être passé par le club allemand d’Hanovre 96. Il aura donc disputé 5 saisons pleines sous les couleurs de l’OM. Le club a publié une courte vidéo du Best Of de ses actions. Il lui restait un an de contrat à Marseille, mais le club ne l’a pas retenu et le latéral droit a accepté l’offre du club japonais d’Urawa.

« À vrai dire, je souhaitais continuer à jouer ici encore le plus longtemps possible. Mais en tant que joueur étranger utilisant le quota d’étrangers, je me suis donné moi-même un objectif de bien servir le club pour chaque match, pour chaque saison (…) Cette année, j’ai participé à beaucoup de matchs. Mais je me suis posé la question de savoir si j’avais aidé le club. Et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de partir. Je considère que je dois assumer ma responsabilité envers le club. J’avais décidé de partir si je n’arrivais pas à assumer cette responsabilité », a-t-il expliqué à La Provence.

Voici la vidéo hommage :