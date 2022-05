Va-t-il rester à l’Olympique de Marseille ? Amine Harit répond. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, le joueur de l’OM a assuré que d’autres clubs étaient intéressés par sa venue…

À 24 ans, Amine Harit semble épanoui à Marseille. « Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances. », a-t-il déclaré dans une interview pour le Dauphiné Libéré.

Pour rappel, Amine Harit est actuellement prêté par Schalke, sans option d’achat.

