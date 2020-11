Habib Beye veut prendre la tête de l’Olympique de Marseille.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2003 et 2007, Habib Beye souhaite prendre la direction sportive du club phocéen dans les prochaines années. Le consultant est actuellement en train de passer ses diplômes pour devenir entraîneur et dans un documentaire sur la Chaîne L’Equipe, l’homme fort de Canal+ a expliqué son souhait d’entraîner un jour l’OM.

« Je ne suis pas prêt. Je suis en formation et dans l’apprentissage de ce métier. Mais le parcours idéal, je dirais qu’un jour être entraîneur à l’Olympique de Marseille fait partie des rêves d’un joueur comme moi. Parce que c’était mon club de coeur, j’y ai joué et j’en ai été le capitaine. Entraîner ma sélection fait partie aussi des choses que tu peux envisager un jour et qui font partie de ces rêves qui sont très, très loin », a indiqué l’ancien joueur de l’OM.